Hummels will künftig Teil des Gehalts spenden

München (dpa) – Fußball-Nationalspieler Mats Hummels will künftig ein Prozent seines Gehalts für einen guten Zweck spenden. Der Verteidiger des FC Bayern München schloss sich am Donnerstag der Initiative von Juan Mata von Manchester United an. Der Spanier hat vor knapp zwei Wochen das Projekt «Common Goal» ausgerufen und in der Hoffnung auf weitere Nachahmer angekündigt, ein Prozent seines Gehalts zu spenden.

«Ich habe das Gefühl, dass wir gegenwärtig mehr machen können, um die steigenden Erträge im Fußball mit einem bedeutenderen Zweck zu verbinden», schrieb Hummels. Mit der Spende baue man eine Brücke zwischen dem Fußball und seinem sozialen Einfluss auf die Welt.

Hinter der Initiative steht die Organisation Streetfootballworld. Die Gruppe unterstützt nach eigenen Angaben 120 Fußballprojekte für benachteiligte junge Menschen in 80 Ländern. Langfristiges Ziel ist den Organisatoren zufolge, ein Prozent aller Fußball-Erlöse in soziale Sportprojekte zu stecken. Sie gehen davon aus, dass die Fußballindustrie jährlich mindestens 26 Milliarden Euro einnimmt.