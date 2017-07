Hund greift schwimmende Achtjährige an

Ruderting (dpa/lby) – Ein Hund hat in Niederbayern eine schwimmende Achtjährige angegriffen. Das Mädchen war in Ruderting (Landkreis Passau) in der Ilz baden, als das Tier es in den Rücken biss, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Vorfall vom Vortag wurde das Kind leicht verletzt. Nach Angaben seiner Eltern handele es sich bei dem Hund, dessen Besitzer außer Sichtweite gewesen sei, um einen Dobermann. Dobermänner werden in den bayerischen Regelungen über Kampfhunde nicht als gefährlich eingestuft; allerdings gilt für Hunde ab 50 Zentimetern Schulterhöhe eine Anleinpflicht. Der unbekannte Hundehalter wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.