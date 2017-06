Wie oft denn noch? Wenn’s richtig heiß ist draußen, haben Kinder, aber auch Hunde in geparkten Autos nichts verloren. In Hirschaid hat die Polizei am Samstag die Scheibe eines Wohnmobils eingeschlagen, weil ein Hund darin drohte, einen Hitzschlag zu bekommen. Das Wohnmobil stand in der prallen Sonne. Der Hund im Inneren war schon apathisch als die Polizei eintraf.

Wer einen solchen Fall beobachtet, sollte aber nicht selbst Scheiben einschlagen, sondern lieber die Polizei holen.