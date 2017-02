Hunde-Mafia: Polizei appelliert: Keine Hundewelpen aus Osteuropa kaufen

Kleine Hunde mit großen Kulleraugen – süß – und ein mega gutes Geschäft. Polizei und Tierschützer warnen erneut davor, angebliche Rassehunde aus Osteuropa zu kaufen. Im Zuge der Flüchtlingskontrollen an den Grenzen nehmen die Beamten immer öfter auch solche illegalen Hundetransporte hoch. Die Tierchen, meistens viel zu früh von ihren Müttern getrennt, landen krank und ausgemergelt in deutschen Tierheimen entlang der Grenzen und müssen teuer aufgepäppelt werden, viele überstehen die Transporte auch gar nicht.

Tierschützer warnen, wer sich solche Hunde holt, unterstützt nur die Vermehrer – die Tiermafia, die die Mutterhunde in Gebärfabriken unter oft grässlichen Bedingungen halten und bis zu vierstellige Beträge für die Nachzucht verlangen.

Der neueste Trend: die Tierschmuggler versuchen, sich die Hundewelpen aus den Tierheimen zurück zu holen. Immer öfter tauchen osteuropäische Interessenten auf – teilweise angebliche Botschaftsangehörige – und wollen die Transport-Hunde kaufen. Einige Tierheime haben bereits Sicherheitsdienste engagiert.