Giftköder, die Unbekannte auslegen, sorgen in Bayreuth für Unruhe. Jetzt sollen zwei Hunde gestorben sein, die Köder gefressen hatten, die am Bayreuther Röhrensee ausgelegt waren. Jetzt gibt’s wieder eine Warnung: Wer mit seinem Hund im Röhrenseepark in Bayreuth unterwegs ist, sollte unbedingt vorsichtig sein. Beliebte Ziele von Hundehassern sind auch der Hofgarten und die Eremitage.