Hunderttausende Euro für Waldbrand-Katastrophe am Jochberg

Bad Tölz (dpa/lby) – Ein Waldbrand am Jochberg in Oberbayern hat in der Silvesternacht immense Schäden verursacht – nun erstattet eine Versicherung zumindest die Kosten für die Löscharbeiten. Fast eine halbe Million Euro seien für den dreitägigen Katastropheneinsatz der Feuerwehr und anderer Rettungskräfte gezahlt worden, berichtete das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am Dienstag. Die Einsatzkosten übernimmt die Haftpflichtversicherung von zwei Männern, gegen die wegen fahrlässiger Brandstiftung immer noch ermittelt wird.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten die 32 und 36 Jahre alten Männer auf dem beliebten Wanderberg nahe Kochel am See Silvester feiern und machten ein Feuer, das sich unkontrolliert ausbreitete. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, sei der Jüngere der beiden etwa 100 Meter tief abgestürzt und habe sich ein Bein gebrochen.

Das Feuer hatte auf einer Fläche von rund 100 Hektar große Schäden angerichtet. Gut die Hälfte davon gehört den Bayerischen Staatsforsten. Allein die Sanierung des Staatswaldes sollte nach ersten Berechnungen eine sechsstellige Summe kosten. Es handelt sich dabei um so genannten Schutzwald, der vor Erosion, Lawinen und Muren schützt. Um den großflächigen Waldbrand in dem unwegsamen Gebiet zu löschen, waren zeitweise bis zu sieben Lösch-Helikopter sowie ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Das Landratsamt bekam für die dadurch entstandenen Kosten 490 435 Euro erstattet.