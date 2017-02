HWK-App „Lehrstellenradar“: Dank neuer Funktionen schneller Lehrstellen finden

Ohne Smartphone geht bei vielen jungen Leuten garnichts und das hat auch die Handwerkskammer für Oberfranken erkannt. Schon seit fünf Jahren gibt es eine App, über die Jobsuche möglich ist, und die hat jetzt neue Funktionen. In der App mit dem Namen „Lehrstellenradar“ werden jetzt freie Arbeitsplätze sofort angezeigt

und die Nutzer können dann gleich Kontakt mit den Betrieben aufnehmen. Außerdem gibt es verschiedene Tests, in denen die Arbeitssuchenden herausfinden können, welcher Job zu ihnen am besten passt.

Im Moment werden 450 Lehrstellen und 200 Praktikumsplätze angeboten.