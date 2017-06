HWK Oberfranken: Millionen fließen in die Berufs- und Technologiezentren

Das oberfränkische Handwerk boomt und die Handwerkskammer hat für die kommenden zehn Jahre enorme Investitionen in ihre Berufs- und Technologiezentren angekündigt. Thomas Koller, der Hauptgeschäftsführer der HWK nannte eine Summe von 14 Millionen, die die Kammer selbst aufbringen muss. Zusammen mit Zuschüssen und Fördermitteln kommen so Investitionen

von bis zu 50 Millionen zusammen. Als erstes bekommt das Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Hof einen neuen Anstrich. Unabhängig davon ist ab dem kommenden Jahr ein Ausbau des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk in Bayreuth geplant. Dafür will die HWK in den nächsten fünf Jahren drei Millionen Euro in die Hand nehmen.