Ideale Wintersportbedingungen: mehr Besucher im Fichtelgebirge und Frankenwald

Im Frankenwald und Fichtelgebirge ist die Wintersaison offiziell zu Ende gegangen und die Tourismuszentralen ziehen nicht zuletzt dank der guten Schneeverhältnisse in diesem Winter eine sehr gute Bilanz. Es kamen mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Fast sechs Prozent mehr Gästeankünfte hat zum Beispiel der Frankenwald. Am weitesten nach oben entwickelt haben sich die Tourismuszahlen in Stadt- und Landkreis Kulmbach, sowie im Landkreis Kronach. Auch im Fichtelgebirge und der Skiwelt Schöneck gab es durch die lange Saison mehr Gäste. Dabei schätzen die Gäste vor allem die Möglichkeiten der Entspannung und der vielfältigen Pistenangebote. Als neuer Trend kristallisierte sich die Möglichkeit des Ski- und Schneeschuhwanderns heraus.