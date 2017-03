Ideenwettbewerb: Wie soll der Kreisel an der Kronacher Südbrücke gestaltet werden?

Wer nach Kronach kommt, der soll sich auf den erste Blick wohlfühlen und angemessen eingestimmt werden. Jedenfalls, wer über die Südbrücke nach Kronach fährt.

Die Stadt schreibt laut inFranken.de einen Ideenwettbewerb für die Gestaltung des Kreisverkehrs an der Südbrücke aus und hofft auf viele interessante Vorschläge. Verkehrsgerecht, Kronach-typisch und gestalterisch hochwertig sollte das Tor zur Cranach-Stadt aussehen, da ist sich der Stadtrat einig. Das war’s aber auch schon an Vorgaben. Also Ideen sind gefragt. Mit Hilfe von Sponsoren will die Stadt dann die Realisierung der Siegeridee anpacken. Der mögliche Sieger bekommt vor allem den Ruhm, mit einem Lohn sieht’s angesichts magerer Stadtkassen schlecht aus.