IG Metall sieht Digitalisierung als Chance

München (dpa/lby) – Die IG Metall Bayern sieht die digitale Revolution auch als Chance für die Arbeitnehmer und will dafür die Arbeitgeber stärker in die Pflicht nehmen. IG-Metall-Landeschef Jürgen Wechsler sagte in München: «Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt gewaltig verändern. Aber das muss nicht schlecht, das kann auch positiv sein.» Zwar dürften etwa 10 Prozent der heutigen Arbeitsplätze wegfallen – auf der anderen Seite entstünden aber neue Berufsbilder und Stellen. Arbeit könne vereinfacht werden, und es werde weniger körperlich schwere und belastende Arbeit geben.

Die Unternehmen müssten aber viel mehr in Weiterbildung investieren als heute: «Wir brauchen in Deutschland eine Kultur der Weiterbildung», forderte Wechsler. Dass Bayern ein Weiterbildungsgesetz immer noch ablehne, sei schon lange nicht mehr zeitgemäß.

Die Arbeitgeber müssten den Arbeitnehmern künftig auch mehr flexible Arbeitszeiten und Auszeiten zum Beispiel für die Pflege von Eltern ermöglichen. In der Tarifrunde 2018 werde es zum ersten Mal seit 1995 wieder um Arbeitszeit gehen.

«Die Industrie 4.0 muss auf der sozialen Marktwirtschaft aufgebaut werden», forderte der bayerische IG-Metall-Chef. Silicon Valley sei eine Welt der Selbstständigen. In Deutschland dagegen beruhe die Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter auf der Sozialversicherung der Arbeitnehmer. Arbeit ohne Betriebsräte, ohne Pause und «ohne Ende» werde es mit der IG Metall nicht geben.