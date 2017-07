IG Metall sorgt sich um Arbeitsplätze in der Autoindustrie

München (dpa/lby) – Der Kartellverdacht gegen die Autokonzerne BMW, Audi, Volkswagen, Porsche und Daimler alarmiert die bayerische IG Metall. Landesbezirkschef Jürgen Wechsler sagte am Dienstag in München: «Wir reden über gut 400 000 Arbeitsplätze und die Kernbranche der Industrie in Bayern. Diese Rolle und die Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden.» Die bayerischen Autohersteller müssten jetzt «mit maximaler Transparenz zur kompletten Aufklärung» beitragen. Dringend notwendig sei jetzt zudem ein «Zukunftspakt Automobil in Bayern» mit Staatsregierung, Autoherstellern, Zulieferern, Gewerkschaften und Betriebsräten.

Der «Spiegel» hatte berichtet, die fünf Unternehmen hätten sich seit den 1990er Jahren in Arbeitskreisen über Motoren, Bremsen, Zulieferer, Märkte und andere Themen abgesprochen. VW und Daimler hätten vor einem Jahr «eine Art Selbstanzeige» wegen möglicher Verstöße gegen das Kartellrecht erstattet. Die EU-Kommission prüft die Vorgänge.

Wechsler sagte, nur mit uneingeschränkter Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden könnten die Autobauer das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen. «Es wäre unverantwortlich, wenn durch unrechtmäßiges Handeln unsere Technologieführerschaft aufs Spiel gesetzt und damit Arbeitsplätze gefährdet würden», beklagte der Gewerkschaftschef.