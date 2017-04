IHK für Oberfranken: Hauptgeschäftsführerin Christi Degen geht

Das ist ein Paukenschlag. Christi Degen verlässt die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken in Bayreuth. Das teilt die Kammer heute in einer Pressemitteilung mit. Der Grund: die IHK und ihre Hauptgeschäftsführerin sehen eine weitere konstruktive Zusammenarbeit nicht als Erfolg versprechend an – so die Mitteilung wörtlich.

(Foto: IHK)

In drei mageren Sätzen wird über die Beendigung der Zusammenarbeit informiert, man habe darüber eine Einigung erzielt. Und:die IHK danke Christi Degen für die geleistete Arbeit.

Damit geht die erste Frau an der Spitze des oberfränkischen Wirtschaftsverbandes nach nur drei Jahren.

Wann genau Christi Degen die IHK verlässt, ist nicht bekannt. Zu den Gründen für diese Entscheidung äußerten sich die Verantwortlichen der Kammer bisher nicht.