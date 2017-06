IHK für Oberfranken: Mehr Geld für „Digitalbonus Bayern“ soll her

Moderne IT-Systeme nutzen, digitale Produkte und Prozesse entwickeln und die IT-Sicherheit verbessern: Mit dem sogenannten „Digitalbonus Bayern“ ist das möglich. Von dem Förderporgramm profitieren vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Oberfranken: Das Budget für 2017 ist bereits fast aufgebraucht.

Deshalb hofft IHK-Präsidentin Sonja Weigand jetzt auf finanziellen Nachschub. Obwohl das Förderprogramm im kommenden Jahr fortgeführt wird – braucht’s auch in diesem Jahr mehr Geld. Die oberfränkischen Unternehmen sollen jeder Zeit von der Digitalisierung profitieren können – nicht erst wieder in paar Monaten, so Weigand. Die IT-Sicherheit aller Unternehmen müsse dringend sichergestellt gestellt werden – und dazu braucht’s neue Fördermittel, so Weigand weiter.