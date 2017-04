IHK-Gremium Kulmbach: Absolventen bekommen ihre Abschlusszeugnisse

Das ist ein Paukenschlag. Christi Degen verlässt die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken in Bayreuth. Das teilt die Kammer (…)

Und wieder gibt’s ein Baugebiet in Kulmbach, bei dem die Anwohner gegen eine Erweiterung protestieren. In Forstlahm sind bereits viele (…)

Dreist und erfolgreich: Unbekannter klaut Angelzubehör aus Kulmbacher Baumarkt

Dieser Diebstahl ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Aber er ist gelungen. In einem Kulmbacher Baumarkt hat sich am Freitag (…)