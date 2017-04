IHK hat nachgefragt: Digitalisierung im oberfränkischen Handwerk angekommen

Zur Organisation des Betriebs, um neue Aufträge zu erhalten oder Maße zu berechnen – das oberfränkische Handwerk setzt zunehmend auf Digitalisierung. Das hat eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer ergeben.

Fast jeder dritte Handwerksbetrieb in Oberfranken hat im vergangenen Jahr in die Digitalisierung investiert, heißt es. 35,2 Prozent haben das als guten Fortschritt für ihr Unternehmen bewertet. 24,1 Prozent der befragten Betriebe planen in den kommenden Monaten weitere Digitalisierungsmaßnahmen. Hürden seien aber immer noch zu langsame Internetverbindungen oder wenn sich die Mitarbeiter nicht mit den Computerprogrammen auskennen.