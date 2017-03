Illegale Spritztour in Kulmbach: Unbekannter fährt Müllauto auf Wiese fest

Vielleicht war es ein Kindheitstraum – ein Unbekannter hat am Wochenende in Kulmbach ein Müllauto geklaut, damit eine Spritztour unternommen und den Wagen schließlich auf einer Wiese beim Kieswerk bei Oberauhof festgefahren. Danach ist er geflüchtet. Nun fahndet die Polizei nach dem oder der Unbekannten und ist dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Geparkt war das Müllauto bei der Firma MAN Wagner in der Vorwerkstrasse. Wie der Spaßvogel an den Schlüssel gekommen ist, ist derzeit noch unklar.