Illegale Waffen als Reisemitbringsel aus Italien

Traunstein (dpa/lby) – Schleierfahnder haben nahe der österreichischen Grenze bei Pinding zwei Männer gefasst, die jede Menge illegaler Waffen ins Land schmuggeln wollten. Die beiden Männer gaben an, dass sie die Waffen als Reisemitbringsel von ihrem Italien-Urlaub mitgebracht hatten. Die Polizei konfiszierte bei dem 32-jährigen Fahrer und seinem 27 Jahre alten Beifahrer am Freitagmorgen eine Soft-Air-Waffe mit passender Munition, einen Elektroschocker, drei Wurfsterne sowie drei flexible Stahlruten. Diese Waffen sind in Deutschland entweder verboten oder waffenscheinpflichtig, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da der Fahrer außerdem unter Drogeneinfluss stand, durfte er nicht weiterfahren. Beide Männer müssen nun wegen diverser Verstöße gegen das Waffengesetz mit hohen Strafen rechnen. Dem 32-jährigen Fahrer droht zudem ein Fahrverbot.