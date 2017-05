Illegaler Welpentransport mit 42 Hunden auf A3 gestoppt

Erlangen (dpa/lby) – Einen illegalen Welpentransport mit 42 kleinen Hunden hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn 3 in Mittelfranken gestoppt. Bei der Kontrolle eines tschechischen Wagens im Landkreis Erlangen-Höchstadt fanden Beamte die mehreren Wochen alten Tiere zusammengepfercht in Plastikboxen im Kofferraum und auf dem Rücksitz, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte.

Der 59 Jahre alte Fahrer war auf dem Weg nach Belgien, wo er die Tiere verkaufen wollte. Die Hunde trugen keinen Chip, noch hatte der Mann Papiere bei sich. Der 59-Jährige bekam eine Anzeige wegen mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Die Welpen kamen in ein Tierheim.