Im Doppelmord von Höfen nach «Aktenzeichen XY» keine Spur

Königsdorf (dpa/lby) – Auch die Darstellung des zweifachen Raubmordes von Höfen bei Bad Tölz in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» hat bisher nicht zu der erhofften heißen Spur geführt. «Wir haben knapp 20 Hinweise erhalten», sagte Polizeisprecher Jürgen Thalmeier am Donnerstag zu der Sendung am Mittwochabend. «Der große Treffer ist aber nicht dabei.» Dennoch werde den Hinweisen nachgegangen. Für Tipps zu Aufklärung der Tat gibt es eine Belohnung von 10 000 Euro.

Inzwischen steht fest, dass mindestens zwei Räuber die 76 Jahre alte Hauseigentümerin und deren beide Bekannten zwischen Mittwochabend und der Nacht zum vergangenen Freitag überfielen. Während die Bewohnerin schwerst verletzt überlebte, starben die ebenfalls 76-Jährige und der 81-Jährige. Alle drei wurden massivst körperlich misshandelt.

Die nach wie vor nicht vernehmungsfähige Hausbesitzerin war zuletzt mehrfach in Kur gewesen. Die Sonderkommission «Höfen» erhofft sich nun Hinweise von anderen Kurgästen auf das persönliche Umfeld der Witwe. Außerdem sucht die Kripo Zeugen, die zur Tatzeit Männer mit womöglich blutverschmierter Kleidung gesehen haben könnten.