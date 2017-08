Imker haben weniger Sommerblüten-Honig

Schwarzach am Main (dpa) – Zu kalt, zu wenige Blüten, zu wenig Honig: Der kalte April mit seinen frostigen Nächten hat auch bei den Imkern Spuren hinterlassen. «Vor allem in Franken ist die Sommerblüten-Ernte deutlich unter dem Durchschnitt», sagte der Vorsitzende des Deutschen Imkerbundes, Peter Maske, der Nachrichtenagentur dpa. Grund dafür seien die durch den Frost abgestorbenen Blüten vieler Obstbäume.

«Auch die Linden sind erfroren. Der kalte April hatte Einfluss auf die Blüten in der Natur. Und das merkt man nun beim Honig-Ertrag», so der Imker aus Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen). In den übrigen Regionen Bayerns, in denen es deutlich mehr Waldgebiete gibt, habe es aber zumindest viel Waldhonig gegeben.