Immer mehr Ausländer mit deutschem Pass in Bayern

München (dpa/lby) – Immer mehr Ausländer bekommen in Bayern einen deutschen Pass. Genaue Zahlen will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute bei der Präsentation der neuen Einbürgerungsstatistik vorstellen. Die Zahl der Einbürgerungen sei in Bayern im vergangenen Jahr erneut leicht gestiegen, hieß es vorab aus dem Innenministerium.

2016 gab es demnach viele Anträge von Bürgern europäischer Staaten. Vor allem Einbürgerungen aus Großbritannien hätten stark zugenommen. 2015 war 13 373 Ausländern im Freistaat die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen worden. Die Zahl der Einbürgerungen in Bayern ist seit Jahren relativ konstant.