Immer mehr Pendler in der Region: IG Bau fordert bezahlbaren Wohnraum

In wenigen Minuten auf der Arbeit sein – das trifft auf immer weniger Menschen in der Region zu. Allein aus dem Landkreis Kulmbach pendeln 37 Prozent der Berufstätigen zu ihrer Arbeitsstelle. Das ist seit dem Jahr 2000 ein enormer Anstieg, meldet die IG Bau und beruft sich auf die aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Im Landkreis Kronach sind es ebenfalls 37 Prozent, im Landkreis Lichtenfels 35.

Die IG Bau nennt diesen Trend „alarmierend“ und fordert mehr bezahlbaren Wohnraum in den Städten. Pendeln belaste nicht nur die Umwelt, sondern auch die Nerven und Gesundheit der Betroffenen.