Immer noch hohe Stickstoffwerte auf Bayerns Feldern

München/Berlin (dpa/lby) – Bayern hat bei der Stickstoffbelastung durch übermäßige Düngung der Felder bundesweit weiter einen Spitzenplatz inne. Der Stickstoff-Überschuss lag im Jahr 2014 bei 69 Kilogramm je Hektar, wie aus dem am Dienstag vom Bundesumweltministerium in Berlin vorgelegten Nitratbericht hervorgeht. Damit ist der Wert zwar im Vergleich zum Vorjahr (93 Kilo) deutlich gesunken, doch der Freistaat liegt immer noch mit Platz 4 in der Spitzengruppe der Länder.

Die höchsten Stickstoffüberschüsse habe Nordrhein-Westfalen (80 Kilo), die niedrigsten mit knapp über 40 Kilogramm stellten Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, heißt es in dem Bericht.

Der Saldo der Stickstoffbilanz ergibt sich aus der Differenz von Stickstoffzufuhr und -abfuhr je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Stickstoff wird von Pflanzen für ihr Wachstum genutzt. Übermäßiger Stickstoffeinsatz etwa durch Dünger oder Gülle aus der Viehhaltung führt zu Nitratbelastungen im Grundwasser.

Die EU-Kommission hat Deutschland im November wegen zu hoher Nitratwerte vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Für Menschen ist Nitrat nicht gesundheitsgefährdend, kann aber zu Nitrit umgewandelt werden, das den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Außerdem besteht der Verdacht, dass Nitrit indirekt krebserregend ist.