Implodierter Fernseher: 500 000 Euro Sachschaden

Fürstenfeldbruck (dpa) – Etwa eine halbe Million Euro Sachschaden ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im oberbayerischen Fürstenfeldbruck entstanden. Zudem erlitten nach Polizeiangaben vom Dienstag acht Bewohner des Hauses Rauchvergiftungen, darunter ein Kind. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Brand am Montagabend durch einen implodierten Fernseher in der Wohnung einer 86-jährigen Frau ausgelöst wurde. Die ältere Dame konnte sich ins Freie retten, atmete aber eine große Menge Rauchgas ein und musste ins Krankenhaus. Zwei Bewohner erlitten ebenfalls eine schwere Rauchvergiftung und wurden in eine Klinik gebracht.