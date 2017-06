In Bayern droht eine Stechmückenplage

München (dpa/lby) – Der Sommer wird in Bayern wohl besonders mückenreich. Forscher schätzen die diesjährige Witterung als ideal für die Vermehrung von Stechmücken ein: Warm und feucht mögen es die Larven – hält sich das Wetter, ist also mit einem massiven Anstieg der Populationen zu rechnen. «Stimmen die Bedingungen, können sich die Tiere explosionsartig vermehren», sagte Doreen Walther vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Auch Dieter Doczkal von der Zoologischen Staatssammlung München hält die Prognose für realistisch: «Dadurch, dass wir immer wieder Regenfälle und warme Temperaturen haben, sind die Bedingungen für Mücken ideal.» Überall in Bayern seien Tümpel entstanden, in denen die Tiere ihre Eier ablegen können.