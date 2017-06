Birkenfeld (dpa/lby) – Ermittler haben in Birkenfeld (Enzkreis/Baden-Württemberg) einen in Bayern mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Der 50-Jährige soll nach Polizeiangaben vom Dienstag in ganz Deutschland unterwegs gewesen sein und hatte sich am Montag im Garten eines Wohnhauses widerstandlos festnehmen lassen. Welche Betrügereien ihm genau vorgeworfen werden, konnte die Polizei nicht sagen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.