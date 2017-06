In Güllegrube gelandet: 18-Jährige fällt beim Pfingsttanz in ein offenes Loch im Boden

Da ist aber wirklich eine Menge Pech zusammen gekommen. In Großheirath im Landkreis Coburg ist am Sonntag ein 18-jähriges Mädel in eine Güllegrube gefallen, und das beim Pfingsttanz. Die 18-Jährige wollte zur Toilette. Just in dem Moment gab es einen Stromausfall und alles war dunkel. Was das junge Mädchen nicht wusste: zwischen den beiden vorhandenen Toilettenwagen gab es ein 80 mal 80 Zentimeter großes Loch, das das Abwasser direkt in eine Güllegrube leitete.

Und dort ist die 18-Jährige dann auch gelandet – in der mit Fäkalien gefüllten Grube. Besucher des Pfingsttanzes haben den Zwischenfall Gott sei Dank mitbekommen und das junge Mädchen herausgezogen. Sie hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Eine auf den Deckel bekommt jetzt der Veranstalter, weil er das Loch direkt neben den Toilettenwagen nicht richtig abgesichert hatte.