In Kulmbach kannte sie fast jeder: die Gastwirtin Elfriede Frank ist gestorben

Trauer um ein Kulmbacher Urgestein: Elfriede Frank ist am Donnerstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Das meldet die bayerische Rundschau. Frank betrieb fast sechzig Jahre die Gaststätte „Einkehr zur Schmiede“ in der Blaich. Außerdem war sie viele Jahre bei der Kulmbacher Bierwoche als Festwirtin dabei. Die Stadt Kulmbach verlieh ihr vor zwei Jahren für ihre Verdienste die Stadtmedaille. Der Betrieb in der „Schmiede“ soll weitergehen. Franks Tochter Doris Eber kündigte an, die Gaststätte weiterzuführen.