Infotag am MGF: Gymnasium stellt sich neuen 5.-Klässlern vor

„MGF – So macht lernen Spaß“ – unter diesem Motto veranstaltet das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach heute seinen Infotag. Schüler, die im nächsten Schuljahr die 5. Klasse besuchen, und ihre Eltern können sich von 10 bis 13 Uhr über das Bildungs- und Betreuungsangebot am MGF informieren.

Dabei stellen sich auch die Lehrer vor. Tutoren veranstalten mit den künftigen 5.-Klässlern eine Schulhaus-Rallye, bei der sie die große Schule schon mal kennen lernen können.

Das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium bietet als zertifizierte MINT-Schule einen naturwissenschaftlich-technologischen Zweig an, einen sprachlichen und musischen Zweig an.