Ingolstadt muss um Einsätze von Brégerie und Hansen bangen

Ingolstadt (dpa) – Der Tabellenvorletzte FC Ingolstadt muss im Auswärtsspiel gegen RB Leipzig möglicherweise auf Torhüter Martin Hansen und Abwehrspieler Romain Brégerie verzichten. Brégerie konnte wegen einen grippalen Infekts nicht trainieren, Hansen versuchte es trotz Rückenbeschwerden auf dem Trainingsplatz. Ohnehin zuschauen muss Pascal Groß am Samstag (15.30 Uhr) wegen seiner fünften Gelben Karte.

«Im Hinspiel haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in Leipzig etwas mitnehmen können», sagte Trainer Maik Walpurgis am Donnerstag. «Wir dürfen aber nichts erzwingen wollen. Wir müssen cool und locker bleiben, und Spaß haben.»

Durch das 1:0 im Hinspiel hatten die Ingolstädter dem FC Bayern die Rückkehr an die Tabellenspitze geebnet, waren dafür von den Münchnern mit Weißwürsten und Brezn bedacht worden. Diesmal könnte der FCI mithelfen, dass die Münchner schon an diesem Wochenende Meister werden können. «Wir spielen nicht für den FC Bayern, sondern für uns und unsere Punkte», sagte Walpurgis.

Der Tabellen-17. hat vier Spiele vor Ende der Saison vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. «Wir können mit der Situation umgehen, Druck beflügelt auch», sagte Defensivspieler Markus Suttner. «Einen Abstieg will keiner in seiner Vita stehen haben.»