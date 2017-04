Ingolstadt schlägt Augsburg im Abstiegs-Duell

Augsburg (dpa) – Der zu früh abgeschriebene FC Ingolstadt hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga das nächste Lebenszeichen ausgesendet. Der Tabellenvorletzte gewann das bayerische Kellerduell beim FC Augsburg am Ende knapp mit 3:2 (2:0) und rückte mit dem zweiten Sieg in der Englischen Woche bis auf vier Punkte an den FCA heran, der mit 29 Zählern weiterhin den Relegationsplatz 16 belegt.

Sonny Kittel (24. Minute) und der nur 1,70 Meter große Almog Cohen mit zwei Kopfballtoren (35./67.) brachten den FC Ingolstadt am Mittwochabend vor 29 528 Zuschauern mit 3:0 in Führung. FCA-Kapitän Paul Verhaegh (76./Foulelfmeter) und der eingewechselte Halil Altintop (82.) sorgten mit ihren Toren noch für eine spannende Schlussphase.