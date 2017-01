Ingolstadt verliert unglücklich auf Schalke

Gelsenkirchen (dpa) – Der eingewechselte Neuzugang Guido Burgstaller hat den FC Schalke 04 zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga vor einem weiteren Rückschlag bei der geplanten Aufholjagd bewahrt. Der erst in der Winterpause vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg verpflichtete Stürmer bescherte der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl am Samstag im ersten Heimspiel 2017 mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+2) einen schmeichelhaften und glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg gegen den Abstiegskandidaten FC Ingolstadt.

Vor 58 004 Zuschauern bot der Revierclub über weite Strecken eine schwache Leistung und muss sich in den kommenden Wochen erheblich steigern, um einen Europapokalplatz nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Der FCI musste trotz eines beherzten Auftritts mit leeren Händen die Heimreise aus Gelsenkirchen antreten.