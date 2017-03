Ingolstadt: Walpurgis «auch nächstes Jahr unser Trainer»

Ingolstadt (dpa) – FC Ingolstadts Vorstandsvorsitzender Peter Jackwerth will auch im Fall des Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga an Trainer Maik Walpurgis festhalten. «Am aktuellen Trainerteam liegt es nicht, wenn wir runtergehen», sagte Jackwerth dem «Donaukurier» (Dienstag) in einem Interview. «Man sieht ja, wie die Mannschaft aktuell marschiert – deswegen ist Walpurgis für mich persönlich auch nächstes Jahr unser Trainer.»

Walpurgis hat bei den Schanzern für einen klaren Aufwärtstrend gesorgt. Dennoch liegt er mit den Oberbayern vor dem Gastspiel am Freitag bei Borussia Dortmund noch sieben Zähler hinter dem Hamburger SV, der Relegationsplatz 16 belegt.