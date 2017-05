Ingolstadt zum Siegen verdammt – Bayern-Stars wollen Spaß

Ingolstadt/München (dpa/lby) – Der FC Ingolstadt ist im Abstiegkampf der Fußball-Bundesliga zum Siegen verdammt. Mit einem Heimerfolg heute gegen den auch noch gefährdeten Tabllenzwölften Bayer 04 Leverkusen wollen sich die Oberbayern die Hoffnung bewahren, im Saisonendspurt doch noch den direkten Abstiegsplatz 17 verlassen zu können. Vor den letzten drei Saisonspielen beträgt der Rückstand des FCI auf den Relegationsplatz 16 vier Punkte. «Wenn wir gewinnen, wird der eine oder andere Konkurrent unruhig werden», sagte Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis zum aufregenden Abstiegskampf.

Eine Woche nach dem Gewinn des 27. Meistertitels will der FC Bayern München im eigenen Stadion gegen den SV Darmstadt eine meisterliche Show abziehen. «Wir wollen einfach noch mal Spaß und etwas für unsere Fans tun», kündigte Nationalspieler Thomas Müller an. Schon mit einem Unentschieden würde der Darmstädter Abstieg in die 2. Liga besiegelt.

Der FC Augsburg könnte ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Auswärtssieg in Mönchengladbach im Idealfall schon die endgültige Rettung vor dem Abstieg feiern. «Es geht um alles, und das macht mir Spaß», erklärte der Augsburger Offensivspieler Jonathan Schmid.