Inklusions-Jugendherberge: Eröffnung heute in Bayreuth

Ein schlecht gelaunter Herbergsvater und strenge Hausregeln: Jugendherbergen hatten lange Zeit kein gutes Image. Doch inzwischen haben sie sich gewandelt – auch architektonisch, wie man jetzt in Bayreuth sehen kann. Hier wird heute die erste Inklusions-Jugendherberge im Freistaat eröffnet. Maximal 180 Gäste finden dort nun Platz. In der Anlage können Menschen mit Handicap wohnen, zudem gibt es dort auch behindertengerechte Arbeitsplätze. Ein Teil der Zimmer ist „barriere-arm“ gestaltet, ein Zimmer ist komplett barrierefrei. Die Jugendherberge ist in den vergangenen Jahren für knapp elf Millionen Euro komplett neu errichtet worden.