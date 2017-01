Ins Eis eingebrochen: Bayreutherin will Hund retten und gerät in Gefahr

In Bayreuth ist zum zweiten Mal innerhalb von sieben Tagen eine Frau beim Gassi-Gehen mit ihrem Hund ins Eis eingebrochen. Spaziergänger haben die Frau gerettet und sie aus dem Wasser gezogen, für ihren Hund kam jede Hilfe zu spät.

(Foto: News5)

Vergangenes Wochenende gab es einen sehr ähnlichen Zwischenfall in der Bayreuther Eremitage.

Diesmal wars der Park unter dem Festspielhaus. Am Weiher an der Tristanstraße war der Hund aufs Eis gelaufen und eingebrochen. Die Frau wollte das Tier aus dem Wasser retten und geriet selbst in höchste Gefahr. Sanitäter brachten sie ins Krankenhaus, Taucher der DLRG und der Feuerwehr konnten den Hund der Frau nur noch tot bergen.