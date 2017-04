Insolvenz angemeldet: Lutz Fleischwaren ist pleite – Kulmbach ist nicht betroffen

Der Landsberger Wurstfabrikant Lutz ist pleite, gestern hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Der Werksverkauf der Lutz-Fleischwahren GmbH in Kulmbach ist davon aber nicht betroffen. Ein Sprecher sagte auf Radio Plassenburg-Anfrage wörtlich: Sie werden von Lutz in Kulmbach auch weiterhin ihre hervorragenden Bratwürste und Steaks bekommen.

Landsberg ist das Stammhaus von Lutz, vor über 100 Jahren gegründet. Die anhaltend niedrigen Fleischpreise sollen für die aktuelle Schieflage verantwortlich sein. In den 1990er Jahren gab’s fast 100 Lutz-Filialen in Oberfranken, 1978 ist eine große Fleischwarenfabrik in Kulmbach gebaut worden, die 2007 geschlossen wurde. 120 Mitarbeiter verloren damals ihren Job. Seit 2015 ist Lutz in Kulmbach die einzige oberfränkische Filiale, sechs Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Wie es mit dem Stammhaus in Landsberg jetzt weitergeht, wird der Insolvenzverwalter entscheiden müssen. Er muss die Bücher durchforsten und ausloten, ob und in welcher Form ein Weiterbetrieb möglich ist.