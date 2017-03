Interimslösung: Keine zeitliche Befristung

Nürnberg (dpa) – Der 1. FC Nürnberg lässt sich eine Beförderung von Interimstrainer Michael Köllner zur Dauerlösung offen. Der fränkische Fußball-Zweitligist hat den bisherigen Leiter des Nürnberger Nachwuchsleistungszentrums vorerst als neuen Cheftrainer «bis auf weiteres» tituliert. «Es hat keine zeitliche Befristung», sagte Sportvorstand Andreas Bornemann am Dienstagabend. Auf die Frage, ob Köllner auch zum Chef auf Dauer aufsteigen könne, antwortete Bornemann: «Es schließt es nicht aus, es lässt es in alle Richtungen offen. So wollen wir das verstanden wissen.»

Köllner selbst will seine neue Aufgabe mit viel Zuversicht angehen. «Ich bin bereit dafür», sagte er nach seinem ersten Training am Dienstagnachmittag. «Wir brauchen eine Mannschaft, die begeistern kann, die emotional positiv ist.» Zu einem konkreten Saisonziel wollte sich Köllner nicht äußern. «Es gibt kein Ziel», betonte er. «Wir müssen am Sonntag gewinnen, dann schauen wir weiter.»