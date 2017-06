Zum 22. Mal findet dieses Jahr in Hof das Internationale Commerzbank-Stabhochsprung Meeting statt. 10 bis 14 Spitzenspringer aus aller Welt kämpfen dabei am 24. Juni in der Hofer Altstadt um den Sieg und die Qualifikation für die Anfang August in London stattfindende Weltmeisterschaft.

Erstmals in der Geschichte des Meetings kommt eine Videowall zum Einsatz, auf der man sich die Sprünge nochmal in Zeitlupe anschauen kann.