Internet-Käufe verderben dem Einzelhandel das Geschäft

München (dpa/lby) – Amazon und Co. haben dem bayerischen Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft vermiest. Die Bilanz sei «eher dürftig und bescheiden», sagte Verbandssprecher Bernd Ohlmann am Donnerstag in München. Angesichts der guten Wirtschaftslage und zweier zusätzlicher Verkaufstage hatte der Einzelhandel im Freistaat mit 2,5 Prozent mehr Umsatz gerechnet. Tatsächlich aber «kommen wir ungefähr auf das Niveau des Vorjahres: 13,3 Milliarden Euro Umsatz im November und Dezember», sagte Ohlmann. Der Internet-Handel habe seinen Anteil daran um über zehn Prozent auf fast zwei Milliarden Euro gesteigert.

«Die Leute kaufen wie verrückt online ein», sagte Ohlmann und verwies auf die Rekordzahlen der Paketdienste. Das Online-Geschäft gehe vor allem zulasten der kleinen Läden in den Städten. Dass das Wetter im Advent – wie schon im vergangenen Jahr – wenig winterlich war, habe das Geschäft in den Städten ebenfalls gebremst: Kleidung, Schuhe und Wintersport-Artikel hätten es schwer gehabt. Absoluter Renner seien Gutscheine: «Mindestens ein Viertel aller Geschenke liegt als Gutschein oder Bargeld unterm Baum.»