Intersolar eröffnet: Leerfläche wegen Solarworld-Pleite

München/Bonn (dpa) – Die Pleite des größten deutschen Solarherstellers Solarworld hat bei der Branchenmesse Intersolar in München ihren sichtbaren Niederschlag gefunden: Die Messe wurde am Mittwoch mit einer großen Leerfläche in einer der zentralen Hallen eröffnet. Dort sollte ursprünglich der Solarworld-Stand aufgebaut werden. Der Bonner Hersteller mit gut 3.000 Beschäftigten hatte aber nach den Insolvenzanträgen von Mitte Mai seinen Messeauftritt abgesagt.

Statt des Messestands fanden sich auf der – bereits bezahlten – Fläche deshalb nur einige Sitzgruppen und Zierpflanzen. Unmittelbar daneben bieten dagegen chinesische Anbieter wie der weltgrößte Solarmodulkonzern Suntech ihre Produkte an. Solarworld macht für sein Scheitern Dumping aus China mitverantwortlich.

Die Messe dauert bis zum Freitag (2. Juni). Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft, Carsten Körnig, hatte die Solarworld-Insolvenzanträge vorab als «bittere Nachricht» bezeichnet. Für die gesamte Branche zeigte er sich dennoch optimistisch. «Es deutet sich ein recht robuster Aufschwung an», sagte Körnig der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Daten der Bundesnetzagentur seien in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 65 Prozent mehr Solarstromleistung neu installiert worden als im Vorjahr. Das anziehende Geschäft mit Energiespeichern und der Ausbaubedarf bei erneuerbaren Energien bringe neues Geschäft.