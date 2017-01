Ischinger: Russland wird Syrien nicht befrieden können

München/Berlin (dpa) – Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht die maßgeblich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin vermittelte Feuerpause in Syrien skeptisch. «Man kann Putin dazu gratulieren, dass er sich kurzfristig durchgesetzt hat, aber langfristig sehe ich nicht, dass Russland einen dauerhaften Frieden in und um Syrien hinkriegt», sagte er am Dienstag im SWR.

«Was hier stattfindet, ist ein möglicherweise kurzfristiger, taktischer Erfolg der russischen Syrien- oder russischen Außenpolitik», führte Ischinger aus. «Aber man muss natürlich wissen, dass die große Mehrheit der syrischen Bevölkerung ja nicht hinter (Präsident Baschar al-)Assad steht.»

Die große Mehrheit seien Sunniten, die große Mehrheit in der ganzen arabischen Welt seien Sunniten. «Das letzte, was die wollen ist, dass Russland sich jetzt als Protektor des gehassten Diktators (Baschar al-) Assad durchsetzt.» Nach Einschätzung Ischingers hat sich Russland ein Problem aufgebürdet, das dem Land noch zu schaffen machen werde. Er beneide die russische Außenpolitik da nicht.