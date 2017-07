Israel und Bayern wollen Beziehungen vertiefen

München (dpa/lby) – Israel und Bayern wollen ihre Beziehungen weiter intensivieren. So soll die gemeinsame Erinnerungsarbeit ausgebaut und der Austausch von Schülern und Lehrern verstärkt werden. Details wollen Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) und Israels Generalkonsul Dan Shaham heute in München vorstellen.

Ein weiteres Thema wird bei der Pressekonferenz auch das neue Denkmal für die Opfer des Münchner Olympia-Attentates von 1972 sein. In der ersten Septemberwoche will Israels Staatspräsident Reuven Rivlin das Denkmal in der bayerischen Landeshauptstadt einweihen. An der Zeremonie wollen auch Hinterbliebene der Opfer, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) teilnehmen.