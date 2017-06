Ist das ein Löwenleben?: Raubtiere campieren auf dem Gelände des Kulmbacher Güterbahnhofs

Die Debatte um die Haltung von wilden Tieren im Zirkus ist in Kulmbach neu aufgekommen. Der Grund: das Gastspiel eines Zirkus‘ in der Stadt. Für jedermann ist deutlich zu sehen, wie wenig Auslauf etwa die Löwen des Zirkus haben, der auf dem Gelände am Güterbahnhofs campiert. Vom Raubtierwagen geht eine Treppe nach unten in einen runden Käfig von fünf bis sechs Metern Durchmesser – das war’s für die mindestens fünf ausgewachsenen Löwen. Und jetzt gibt’s laut Bayerische Rundschau weitere Einschränkungen – wegen der Sicherheit. Der Zirkus muss über den Außenkäfig ein Netz spannen, Richtung Straße soll die direkte Sicht mit Planen verhindert werden – wegen des Altstadtfestes, zum Schutz der Tiere und der Menschen. Nachts müssen die Löwen außerdem im Transportwagen bleiben.