Jahn Regensburg nimmt Kurs auf Aufstiegsspiele zur 2. Liga

Regensburg (dpa/lby) – Aufsteiger SSV Jahn Regensburg kann mehr denn je auf den Durchmarsch in die 2. Fußball-Bundesliga hoffen. Das Team von Trainer Heiko Herrlich gewann am vorletzten Drittliga-Spieltag das Heimspiel gegen den Chemnitzer FC durch einen Last-Minute-Treffer von Marc Lais mit 3:2 (1:0). Die Oberpfälzer rückten mit 60 Punkten auf den dritten Tabellenplatz vor. Dieser berechtigt zu zwei Relegationsspielen gegen den Drittletzten der 2. Liga.

Benedikt Saller (33. Minute) und Kolja Pusch (75.) hatten die Oberpfälzer am Samstag unter dem Jubel der Jahn-Fans mit 2:0 in Führung gebracht. Aber dann schlugen die Chemnitzer mit zwei späten Toren von Danny Breitfelder (83.) und Tom Baumgart (85.) zurück. In der Schlussminute konnte Regensburg noch einmal kontern, als Lais einen Schuss von Andreas Geipl ins Chemnitzer Tor abfälschen konnte.

Die Regensburger profitierten beim Sprung auf Rang drei von dem zeitgleichen 2:2-Unentschieden des zuvor punktgleichen 1. FC Magdeburg in Aalen. Am letzten Spieltag müssen die Regensburger bei Preußen Münster antreten und dort den Relegationsplatz verteidigen.