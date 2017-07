Jahn Regensburg schlägt Nachwuchsteam des FC Arsenal 5:0

Regensburg (dpa/lby) – Der SSV Jahn Regensburg hat sein vorletztes Testspiel vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer besiegte auf dem Gelände des FC Ergolding die U23 des FC Arsenal mit 5:0 (2:0). Markus Ziereis (15. Minute) und Albion Vrenezi (29.) brachten den Aufsteiger gegen die Engländer in der ersten Hälfte in Führung. Leihgabe Joshua Mees von 1899 Hoffenheim (51.), Kevin Hoffmann (54.) und Uwe Hesse (61.) machten den Kantersieg für die überzeugenden Regensburger perfekt. Beierlorzers Team absolviert seine Zweitliga-Generalprobe am Samstag (15.00 Uhr) gegen den FC Augsburg.