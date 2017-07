Jahn Regensburg verliert Testspiel gegen VfR Aalen mit 2:3

Cham (dpa/lby) – Aufsteiger SSV Jahn Regensburg hat zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga eine Testspiel-Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Achim Beierlorzer verlor am Samstag im oberpfälzischen Cham mit 2:3 (1:2) gegen den letztjährigen Drittlga-Konkurrenten VfR Aalen. Marco Grüttner brachte Regensburg in Führung, Marcel Bär und Gerrit Wegkamp wendeten die Partie. Nach dem Seitenwechsel glich Kevin Hoffmann für den SSV aus, doch Matthias Morys traf zum Erfolg der Gäste.

Die Aalener starten bereits in der kommenden Woche in die neue Drittliga-Saison. Die Regensburger beginnen am 29. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld.