Jahn Regensburg will «nicht in Panik verfallen»: Mees fehlt

Regensburg (dpa/lby) – Der SSV Jahn Regensburg muss im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf Offensivspieler Joshua Mees verzichten. Der 21-Jährige fällt mit einer Außenbandzerrung aus. Da ohnehin auch Jann George wegen eines Zehenbruchs fehlt, muss Trainer Achim Beierlorzer in der Offensive umbauen. «Wir werden unsere Chancen bekommen und diesmal werden wir sie nutzen», sagte Beierlorzer auch mit Blick auf die 2:5-Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Mittwoch gegen den 1. FC Heidenheim.

Nach drei Liganiederlagen ohne eigenes Tor stehen die Regensburger unter hohem Druck. Bei einer erneuten Pleite würde Kaiserslautern mit neun Zählern gleichziehen. Man dürfe «nicht in Panik verfallen», warnte Beierlorzer. Der 49-Jährige will mit seinen Regensburgern nach den Niederlagen nun eine positive Serie starten.