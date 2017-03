Jahrzehntelange Verdienste im Ehrenamt: Kulmbacher erhält Verdienstkreuz

Seit 36 Jahren engagiert sich der Kulmbacher Norbert Groß beim Technischen Hilfswerk in Kulmbach. Für all das, was er in dieser Zeit geleistet hat, hat er jetzt das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Verliehen hat es Innenminister Thomas de Maiziere persönlich bei einer Feierstunde in Berlin.

Die Laudatio dazu kommt von der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner. Sie sagte: ohne Menschen wie Norbert Groß wäre unserer Gesellschaft arm dran, seine Arbeit könne nicht hoch genug geschätzt werden.

Norbert Groß ist Ortsbeauftragter beim THW Kulmbach.